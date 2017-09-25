Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ev sahipliğinde bu yıl ilk defa düzenlenen Hatay Medeniyetler Kupası Basketbol Turnuvası başlıyor.

Turnuvaya Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe, Bornova Beckerspor ile Ormanspor katılıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Yaşam Merkezi ve Spor Kompleksi\'nde 3 gün sürecek olan turnuvada takımlar birbirleriyle mücadele edip, turnuvanın kazananı olmak için çalışacak.

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