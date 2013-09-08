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Hatay'da Keldağı’na askeri üs kuruluyor

Hatay’da, Suriye’nin Lazkiye kentinin karşısındaki Keldağı’nın zirvesine askeri üs kurma çalışmalarına başlandı.

08 Eylül 2013 12:58

Yayladağı ilçesine 2 gün boyunca konvoylarla getirilen askeri malzemeler, önceki günden itibaren Akdeniz ve Suriye’ye hakim Keldağı’nın zirvesine kurulmaya başlandı. Geçen yıl düşürülen Türk savaş uçağının enkazının bulunduğu, Suriye’nin El-Basit Burnu’na çok yakın olan askeri üste kalacak askerlerin barınacağı yerler de tamamlandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Ezer ve Murat Kibritoğlu ve Ali Leylak'ın haberine göre, 53 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhanlı saldırılarında kullanılan bombaların getirildiği Samandağ sahilinde de sahil güvenlik botları kuş uçurtmuyor. Suriye sınırına yakın bir bölgede bekleyen askeri botlar, deniz güvenliğini sağlıyor.

 

Askeri sevkiyat sürüyor

 

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı askeri araç ve personel sevkıyatı, dün de devam etti. Öğle saatlerinde Gaziantep ve Şanlıurfa’daki Tugay Komutanlığı’ndan çıkarılan üzerinde zırhlı araç ve tank bulunan TIR’lar, güvenlik önlemleri arasında Suruç’un sınır hattındaki Mürşitpınar köyüne gönderildi.

 

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