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Hatay Havaalanı'nda su baskını HATAY (A.A)

29 Ocak 2012 23:06

-Hatay Havaalanı'nda su baskını HATAY (A.A) - 29.01.2012 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hatay Havaalanı Müdürü Metin Keskinöz, aşırı yağışların etkisiyle havaalanı pistinin su altında kalması nedeniyle bugünkü uçuşların iptal edildiğini belirtti. Keskinöz, kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanağın ardından havaalanı pistindeki suyun tahliye olmadığını, bu nedenle de pistin su altında kaldığını söyledi. Pistteki suyun tahliyesi için Devlet Su İşleri ekiplerinin çalışma başlattığını anlatan Keskinöz, ''Aşırı yağışların etkisiyle havaalanı pistinin su altında kalması nedeniyle bugünkü uçuşlarımız iptal edildi. Şu anda tahliye çalışmaları devam ediyor. Suyun pistte neden biriktiği konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Büyük ihtimalle pistteki tahliye kanallarında tıkanıklık söz konusu. Çalışmalar yarına kadar tamamlanmazsa yarınki uçuşlarımızı da iptal edebiliriz'' diye konuştu. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada da alınan önlemler sonucunda ve Güzelburç beldesindeki bendin açılmasıyla suların çekilmesinden sonra seferlere başlanacağını bildirdi.

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