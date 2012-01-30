-Hatay Havaalanı 2 gün süreyle hava trafiğine kapatıldı ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Suriye'nin baraj kapaklarını açması ve Hatay il genelindeki yoğun sağanak yağış sonrası Amik Ovası'nın tamamen su altında kalması ile yaşanan su taşkınları sonucu, Hatay Havaalanı pistinin sular altında kalması nedeniyle, Havaalanı, dünden itibaren 2 gün süreyle uçuş trafiğine kapatıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmelerinden (DHMİ) yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yaşanan olumsuz hava şartlarının, birçok bölgede uçuş trafiğini engellediği ve aksamalara neden olduğu belirtildi. Doğal şartlardan kaynaklanan bu aksamalar nedeniyle, hava ulaşımını kullanan vatandaşların da zaman zaman bu olumsuzluklardan etkilendiği ifade edilen açıklamada, özellikle Suriye'nin baraj kapaklarını açması ve Hatay il genelindeki yoğun sağanak yağış sonrası Amik Ovası'nın tamamen su altında kalması ile yaşanan su taşkınları sonucu, Hatay Havaalanı pistinin de sular altında kaldığı bildirildi. Normalin iki katından fazla yağış alan Hatay bölgesinde, Asi Nehri'ni besleyen kanallarda yaşanan taşkınlarla birlikte birçok alanın sular altında kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Havaalanımızın pisti de ova kotundan yüksekte olmasına rağmen su baskınına maruz kalmış ve Hatay Havaalanı uçuş emniyetini tehlikeye atmamak için 29 Ocak 2012 tarihinden itibaren 2 günlüğüne hava trafiğine kapatılmıştır. Kapalılık süresi gelişmelere göre yeniden değerlendirilecektir. Bölgede DHMİ, DSİ, İl Özel İdaresi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün çalışmaları aralıksız sürmektedir. Suların çekilmesi ve aksaklıkların giderilmesine müteakiben Havaalanında seferlere tekrar başlanacaktır.''