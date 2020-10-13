Hatay'daki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçramıştı. 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Yangını kontrol altına almak için, 1 uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinası ve 750 personelin müdahale etmişti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yangınlara ilişkin “Üç ayrı noktada yangının aynı anda çıkması amatörce değil profesyonelce yapılmış bir sabotaj gibi geliyor. En azından ben öyle düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarındaki sabotaj iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada da "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" ifadelerini kullanmıştı.