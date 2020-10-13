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Hatay'daki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

13 Ekim 2020 16:07

 
Hatay'da 9 Ekim'de başlayan, havadan ve karadan ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği müdahaleler sonucu iki gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınının, failleri olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim Cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerinde konutlara da sıçradı. 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen, orman ve itfaiye ekiplerine vatandaşların da destek verdiği yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. 

Yangınla birlikte gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

Ne olmuştu?

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçramıştı. 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edilen yangın, cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Yangını kontrol altına almak için, 1 uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinası ve 750 personelin müdahale etmişti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yangınlara ilişkin “Üç ayrı noktada yangının aynı anda çıkması amatörce değil profesyonelce yapılmış bir sabotaj gibi geliyor. En azından ben öyle düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarındaki sabotaj iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada da "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" ifadelerini kullanmıştı.

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