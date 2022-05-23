T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hatay’daki orman yangınına 1 tutuklama

23 Mayıs 2022 12:01

Hatay’ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde 21 Mayıs günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Orman yakınında bulunan bir restoranın çalışanlarının bir araya topladıkları çöpleri yaktıkları, alevlerin ormana sıçradığı tespit edildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler A.C. ve B.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C. tutuklandı, B.Ö. ise serbest bırakıldı. (DHA)

hatayyangıntutuklama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24