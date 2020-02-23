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Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 32 bin 600 hap ele geçirildi

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

23 Şubat 2020 13:38

Hatay'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 32 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmalarda Suriye uyruklu A.A.'nın evinde uyuşturucu madde sakladığını tespit etti.

Evden sevkiyat yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, yapılan aramada toplam 32 bin 600 adet (5,440 gram) captagon hap ele geçirdi.

Evde bulunan A. A. ile eşi olan Suriye uyruklu H.M., gözaltına alındı. H.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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