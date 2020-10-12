Hatay'da sigara içmek için yol kenarında çakmağı çakan vatandaş çevredekiler tarafından darp edildi

Hatay'da, yol kenarında sigara içmek için çakmak çakan vatandaş, kundakçı denilerek çevredekiler tarafından darp edildi. Kanlar içinde kalan vatandaş polis tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrası vatandaşın gergin bekleyişi sürüyor. Son olarak Arsuz ilçesi Karaağaç mevkisinde yol kenarında sigarasını ateşlemek için bir kenarda çakmağını çakmaya çalıştığı iddia edilen bir vatandaş ve beraberindeki arkadaşı şüpheli tavırlar nedeniyle çevredekilerin dikkatini çekti.

Vatandaşın çakmağı rüzgardan siper etmesi üzerine şüphelenen çevredekiler iddiaya göre bir anda adama saldırdı. Arkadaşıyla beraber yanlarında bulunan motosikletle kaçmaya çalışan vatandaş yine de kurtulamadı. Kanlar içinde kalan ve ağır halde darp edilen vatandaş daha sonra polise teslim edildi.

Polisin vatandaşı önce hastaneye sonrada sorgulamak için emniyete götürdüğü öğrenildi. (İHA)