Hatay da polise saldırı: 4 şehit

T24- Hatay Dörtyol'da terörsitler önce bir polis aracına saldırdılar ardından da Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. İlk saldırıda 4 polis şehit oldu.



Hatay'ın Dörtyol ilçesinden, akşam saatlerinde arka arkaya terörist saldırı haberleri geldi.

İlk olarak saat 18:00 sularında, Özerliçay Mahallesi TOKİ Konutları önünde görev devir teslimi yapan polis aracına, sahte plakalı kapalı kasa kamyonetten uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırıda, polis aracında bulunan polis memurları Ali Hacit Arat, Hasan Aslan ve Emre Yalçın hayatını kaybederken, Fatih Yıldız adlı polis memuru da ağır yaralandı. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Olayın ardından aynı araçla kaçan saldırganların ise arandığı bildirildi.

EMNİYET BİNASINA SALDIRI

4 şehidin verildiği saldırıdan birkaç saat sonra da, ilçedeki Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı haberi geldi.

Binanın üst katlarındaki lojmanların bulunduğu bölüme mermi isabet ettiği, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olayla ilgili olduğu sanılan 3 kişinin yakalandığı öğrenildi.



ÖFKELİ KALABALIK KARAKOLUN ÖNÜNDE



Yaşanan salıdırları protesto etmek için öfkeli bir kalabalığın Hatay Dörtyol'daki karakolun önünde toplandığı ve olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişinin kendilerine verilmesini istedikleri ortaya çıktı...













