Hatay'da yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, ekipler arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay Valiliği, yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

OGM'den ilk açıklama

Hatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde dün gece saatlerde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı. Twitterdan yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" denildi.

"Bölgedeki olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor"

Yangına söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor. İlerleyen saatlerde Orman Genel Müdürlüğü’nden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bölgedeki olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. Alevlere karşı mücadelemiz olumlu yönde ilerliyor" denildi.

İki şüpheli sabotaj iddiasıyla gözaltında

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bir uçak ve 20 arazözle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmekte" denildi.