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Hatay'da bir binanın kazan dairesinde patlama; 2 ölü

Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi

25 Ocak 2019 20:29

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

İçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıyor.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

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