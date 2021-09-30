Hatay'da anne ve çocukları ölü olarak bulunmuştu; cinayeti itiraf eden koca tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 2 çocuğunun evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan koca tutuklandı. Zanlının cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Şüpheli baba Turgay Mert'in, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizciler Mahallesi'nde yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları dün polisi aramıştı. Eve giden ekipler, anne ve 2 çocuğunun cesedini bulmuştu. Şüpheli baba Turgay Mert, Osmaniye'de saklandığı adreste gözaltına alınmıştı. (AA-İHA)