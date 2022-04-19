Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldüren kadın intihara kalkıştı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çay mahallesinde bir apartmanın ikinci katında yaşayan bir kadın, 9 yaşındaki kızını bıçakla yaraladı. Küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken; kadının intihar teşebbüsünde bulunduğu ve hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Çay Mahallesi'nde yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı E.E.S.'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı. Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra asitli madde içtiği belirlendi.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.