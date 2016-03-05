Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı, mültecilere kapatıldı

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriye’den geçişlere kapatıldı. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan pasaportla ortalama günlük 200 Suriyelinin Türkiye’ye giriş yaptığı belirtilirken kapının kapatılmasıyla ilgili alınan kararın ne zamana kadar geçerli olduğu ve gerekçesi açıklanmadı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ancak, yardım kuruluşları görevlileri, doktor, yaralı ve acil hastalar yasak dışında tutulacağı bildirildi.Türkiye’den Suriye’ye gitmek isteyen Suriyeliler’in çıkışları rutin olarak devam ederken, tampon bölgeye yardım malzemesi götüren araçların da giriş çıkışına herhangi bir sınırlama getirilmediği bildirildi.