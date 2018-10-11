Hatay Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)-

26\'ncı Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor, düzenlenen törenle madalya ve kupasını aldı.

Kupa törenine; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldı.

Bu yıl ilk kez yeni tasarımıyla dikkati çeken Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı kazanan şampiyon Hatay Büyükşehir Belediyespor, madalya ve kupasını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu\'ndan aldı. Kupayı kaldıran Hataylı oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Organizasyonda yenilerek ikinciliği elde eden Fenerbahçe\'ye ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Mehmet Fatih Öztürk takdim etti.

Karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen Hatay Büyükşehir Belediyesporlu Hind Ben Abdelkader ise plaketini TBF Genel Koordinatörü (CEO) Ömer Onan verdi.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR\'A TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 26\'ncı Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; \"Basketbol 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasında centilmence mücadele eden Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor kulüplerini gönülden kutluyorum. Rakibini 61-47 mağlup ederek kupanın sahibi olan Hatay Büyükşehir Belediyespor’u teknik ve idari heyetini tebrik ediyorum. Bu güzel basketbol akşamında keyifli bir mücadele ortaya koyan iki takımımıza da teşekkür ediyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kupa sevincini yaşayan Hatay Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular

- Kupa ikincisi Fenerbahçeli oyuncuların madalyalarını alması

- Kupa teslim töreninden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler



Haber: Akif ÖZDEMİR - Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA) (FOTOĞRAFLI)