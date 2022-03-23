Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Suriyeli kadınlar, bize göre 2,5 kat daha fazla doğuruyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriyeli kadınlar için “Doğum açısından bize göre 2,5 kat daha fazla doğuruyor” dedi.

Savaş, göçmen sorununa dikkat çeken açıklamasının gerekçelerini ve yarattığı tehlikeyi Habertürk TV'de Fatih Altaylı'ya Teke Tek’te anlattı.

Hatay'ın tarihini çok iyi bildiğini belirten Savaş, “Misak-ı Milli sınırları içerisinde Hatay'ın dışında her yer kurtuldu. TBMM açıldı, devrimler yapıldı. Türkiye yol almaya başlarken orada kurtuluş mücadelesi veren atalarımızın torunlarıyız. Bu süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fiilen desteği ve müthiş diplomasi örneği ile önce bağımsız devlet olduk, parlamentomuz vardı. Bizim orada referandum yapıldı. Biz Türkiye'ye bağlanmak istedik. Çok az farkla bağlanmak isteyenler kazandı. Fransızlar bizi birçok faktörle mücadele etmek zorunda bıraktılar. Orada demografinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Suriye şu anda kendi haritalarında Hatay'ı Suriye topraklarında gösterdiğini kaydeden Savaş, “Benim bu feryadımı duymalarını istedim. Şahsım ve siyasi ikbal adına yapmadım bunu. Zaten ben orada üç dönem belediye başkanıyım. Bizim torunlarımız yarın orada demografi değiştiğinde Suriye tarafından yönetilmesini istemiyorum. Feryadımın esas sebebi budur” dedi.

Habertürk'ün haberine göre Savaş şöyle devam etti:

"2 yıl daha düşünecek olursanız 1 milyon 300 bin çocuk Türkiye'de doğmuş"

"1988'den beri yapılan bir çalışma var; Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması diye. Bir Suriyeli kadının doğurganlık süresi içinde Türkiye'de 5.3, bizim her 2,5 kadınımız bir tane Suriyeli kadar çocuk doğrulabiliyor. Doğum açısından bize göre 2,5 kat daha fazla doğuruyor. Siz bu çocukları okutamayabilirsiniz. Yayladağı, Antakya'nın belli bölgeleri Kumlu, Reyhanlı'da olsun. Reyhanlı'da okullara çocuklara bakın yaklaşık yüzde 70'i Suriyeli çocuk. Çok önemli hastanemizde 28 çocuk doğmuş dün. 26'sı Suriyeli. İstanbul'da da vardır ama bir kadın bizim kadınlarımızın 2,5 katı doğuruyor. Adamın iki eşi varsa daha fazla. Geçen ay sonuna çıkan yayın var. O yayında 1 milyon 168 küsur çocuk ediyor. 2 sene öncesini veriyor. 2 yıl daha düşünecek olursanız 1 milyon 300 bin çocuk Türkiye'de doğmuş. Hatay'da yaşayanları 500 bin kabul etseniz şu andaki Türkiye'nin 46 ilinden daha fazla insan sayısı var. Sadece Antakya ve Reyhanlı'daki resmi rakamları toplayın. BM 2019 raporunda Türkiye'nin Hatay'daki sınırı dünyanın terör çöplüğü diyor. Bu çocukların çoğu eğitim alamıyor, mendil satıyor. Yarın kötü alışkanlıklara gidecek, uyuşturucu satacak, bir kısmı da silah satacak. Başka ülkelere gidip belki oralarda profesyonel olarak adam öldürecek. Bir doktor ve eğitimci olarak söylüyorum; biz iki okul yaptırdık. 24 derslik. Buradaki çocuklara resim yarışması yaptık. Çocuklar askeri helikopter, savaş uçağı, savaş topu yaptı. Bu ne demek? Bu çocukların hayalinde kâbus gibi böyle bir şeyler var. Bu çocukların sıkıntılı yönlere evrilmesi muhtemel. Bunları görüp de susmak bence gerçekten vatana ihanettir. Gelecek adına, geleceğimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı bu sıkıntıyla baş başa bırakmak doğru bir şey mi?"