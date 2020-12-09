Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Hatay için en az 15 günlük izolasyon şart

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kent genelinde Koronavirüs vakalarında görülen artışa dikkat çekerek, Hatay için en az 15 günlük izolasyon uygulamasının zorunlu olduğunu söyledi.

Lütfü Savaş, “İnsanlarımızı en az 15 gün evlerinde tutmak zorundayız. Ancak bunu yaparken de gerekli şartları sağlamalıyız. Bunun lokomotifi hükümet olmalı. Biz belediyeler, STK’lar, esnaf odaları, iş insanları ve hayırseverler bu duruma destek vermeliyiz. Bunu kimse tek başına çözemez. Sadece bir araya gelirsek çözebiliriz" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

"Önemli olan hastalığı ilk anda izole edebilmek"

Kent genelinde koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çeken Lütfü Savaş, “Şehrimiz artık ara mevsimleri yaşamıyor. Kasım ayı itibariyle havalar soğuyor ve dar gelirli vatandaşlarımız sobalı evlerde tek odada uzun süre birlikte vakit geçirmek zorunda kalıyorlar. Hal böyle olunca solunum yolu rahatsızlığı olan bir kişi hastalığı bütün aile bireylerine bulaştırıyor. Tanı konulana kadar insanlar hastalığı birbirine bulaştırmış oluyor. İlk 4-5 gün çok önemli, hastalığı engellemenin yolu ilk andan itibaren izole olabilmek” dedi.

Pandeminin tamamını ortadan kaldırmanın şu aşamada güç olabileceğini de belirten Başkan Savaş, bu durumu epidemiye yahut tek tek görülen vakaya çevirmenin mümkün olabileceğini vurguladı.

"Sağlık siyasete bulaştırılamaz"

Sağlığın siyasete bulaştırılmamasını isteyen Başkan Lütfü Savaş, “Kuzey Kore bu süreçte ülkesine kimseyi almadı. Orada hastalık yok. KKTC ülkesine girişte katı prosedürler uyguladı. Bu iki ülke ekonomik olarak çok zengin olmamasına rağmen meseleyi izolasyonla çözdü. Ancak biz bu konuda maalesef çok rahat davrandık” diye konuştu.

Eleştirilere yanıt verdi

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Doç. Dr. Lütfü Savaş, maske takmaması hakkında yapılan eleştirilere de cevap verdi. Rahat davranıyor gibi gözükse de çok dikkatli olduğunu ısrarla belirten Savaş, şunları söyledi:

“Ben bu hastalığı geçirdim. Rahat davranıyor gibi gözüksem de herkesten daha fazla dikkat ediyorum. El ve kişisel hijyenime dikkat ediyorum ve elzem yerlerde maske takıyorum. Maskeyi nerede, nasıl ve ne zaman takacağımız ile ne sıklıkla değiştireceğimizi bilmemiz lazım. Bir maskeyi 10 gün boyunca takamazsınız. Periyodik aralıklarla değiştirmek lazım. Maske takmanıza rağmen yüzüne dokunuyor, burnunuzu kaşıyor ya da benzer şeyler yapıyorsanız maskeyi takmanızın bir anlamı yok. Bunu tabu haline getirmenin de anlamı yok. Önemli olan takmak değil doğru takmak."

"Vatandaşlarımızın evlerinin rızkını karşılamalıyız"

Hatay için en az 15 günlük izolasyon uygulamasının zorunlu olduğunu söyleyen Lütfü Savaş, “İnsanlarımızı en az 15 gün evlerinde tutmak zorundayız. Ancak bunu yaparken de gerekli şartları sağlamalıyız. Bunun lokomotifi hükümet olmalı. Biz belediyeler, STK’lar, esnaf odaları, iş insanları ve hayırseverler bu duruma destek vermeliyiz. Bunu kimse tek başına çözemez. Sadece bir araya gelirsek çözebiliriz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben gücümün yettiği kadar bu duruma destek veririm. Vatandaşlarımızın evlerinin rızkını karşılayacak desteği verip vatandaşlarımızı evde tutmalıyız. Bunu yaparken siyaset yapmamalıyız, siyaset aramamalıyız” dedi.

"15 günlük izolasyon olmazsa olmaz"

Sağlık çalışanlarının ve filyasyon ekiplerinin mükemmel çalıştığını ancak insanları evde tutamadıktan sonra tüm çabaların faydasız olabileceğinin altını çizen Lütfü Savaş, “Gerekli ekonomik şartlar sağlanmazsa insanlara evde kal demek zulümdür. Tekrar söylüyorum hastalığın daha da yayılmasını önlemek için 15 günlük izolasyon şart. Bunun için üzerimize düşen her şey yapmaya hazırım” diyerek 15 günlük izolasyonun olmazsa olmaz olduğunu yineledi.

"Sıkıntılı günleri el ele vererek aşacağız"

Sıkıntılı günleri el ele vererek aşacaklarını belirten Başkan Savaş, “İyi günde gülüp eğlenmek kolay. Bizi güçlü yapan bu zamanlarda birbirimize destek olmamız. Ben söz veriyorum gücüm yettiğince buna destek vereceğim. Ama bunun kararını verecek kişi ben değilim. Kararı iktidar verecek. İçişleri Bakanlığı bize yetki vermezse bizim bunu yapmaya yetkimiz yok. İçişleri Bakanlığının bize bu konuda yol açması gerekiyor. Yetki olmadan etki yaratma şansımız yok” dedi.

Lütfü Savaş vatandaşları uyardı

Kalabalık ortam yaratmamak için toplantılarına ara verdiğini belirten Başkan Savaş, buna rağmen hala düğün, nişan ve cenazelere davet edildiğini, vatandaşların bu konuda biraz daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Hatay'daki vefat sayılarını paylaştı

Hastalığın ülkede görüldüğü Mart ayında Hatay’da ölüm vakasına rastlanmadığını aktaran Lütfü Savaş, “1 Mart’tan 6 Aralık’a kadar 866 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu sayının içinde yurt dışında yaşayıp şehrimizde defnedilen hemşehrilerimiz de var. Yoğun bakımda yatan ve günlük vaka sayılarını bizimle paylaşmıyorlar. Biz sadece vefat sayılarını biliyoruz” diye konuştu.

"Bilim varsa ticaret olmaz"

Başkan Savaş Çin aşısı hakkında da düşüncelerini paylaştı. Aşıyı yaptırabileceğini söyleyen Savaş, “Aşıyı yaptırırım. Bilim varsa ticareti ve siyaseti bir tarafa bırakmalısınız. Türk hekimlerine güvenmeliyiz. Pandemi kurulu burada yanlış karar vermez. Çin’den gelen aşı inaktif yani ölü aşı. Bu bir avantaj. Saklama koşulları daha rahat. Kimin ürettiğinden çok içeriği ve efektif yapısı önemli. Yapılan araştırmalara göre yüzde 90-95 oranında bağışıklık kazandırıyor” dedi.

Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde yaptığı bazı yardımları paylaştı

Pandemi sürecinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bazı yardımları bugüne kadar açıklamadıklarını ancak bazı veriler paylaşacağını söyleyen Başkan Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar çok fazla reklam yapmadık. İlgili bakanlıkların aldığı kararlara ve bize tanıdığı yetkilere göre hareket ettik. Filyasyon ekibinde 38 arabamız çalışıyor. 14 bin 634 kamu kurum ve kuruluşunu, 3 bin 58 iş yerini, bin 630 ibadethaneyi, 10 bin 532 konutu, 12 bin 686 park, cadde ve meydanı, 42 bin 528 toplu taşıma aracını dezenfekte ettik. 19 bin litre el dezenfektanı, 102 bin adet kolonya ve 600 bin maske dağıttık. 17 bin 77 aileye nakdi, 36 bin aileye ayni yardım yaptık. 1 milyon ekmek dağıtıp 628 adet iş yerinin kirasını erteledik.”

Programın ikinci bölümünde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde yaptığı hizmetler ve hayata geçireceği projeler konuşuldu.

"Yapamazsınız dedikleri her şeyi yaptık"

İl genelindeki hizmetleri ilçelerin ihtiyaçlarına göre yaptıklarını ifade eden Başkan Savaş, “Biz 15 ilçemize ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmetleri saymıyoruz. Bize ‘Yapamazsınız’ dedikleri her şeyi yaptık. Antakya’daki dönel kavşağı 89 günde tamamladık. HADO projesi de tamamlanmak üzere. Akdeniz’de Türk bayrağı dalgalansın istiyoruz. Serinyol-Madenli yolunun yapılması için gerekli izinleri alacağız diye söz veren iktidar milletvekillerinden ‘Tık’ yok. Gerekli izni versinler hemen yaparız. İktidarın Hatay milletvekili ilgili bakanlıktan gerekli izni neden alamaz ki? Sadullah Ergin ile rakiptik. Ancak onun bir telefonda hallettiği hizmetleri şimdiki vekiller 100 günde yapamıyor” diyerek bazı hizmetlerin neden geciktiğini anlattı.

"Önümüze engel çıkartıldı"

İskenderun’daki kaçış rampası için 2016’dan beri uğraştıklarını ancak hala olumlu sonuç alamadıklarını ifade eden Lütfü Savaş, “Yıllardır bu konuda bize yanıt vermeyen Karayolları, geçen senelerde Dörtyol’da saat 16.30’da açılışını yaptığımız Türkmen Beyi heykelini kaldırmamız için ertesi gün 08.30’da bize yazı gönderdi. Biz İskenderun’un o yolundaki can kayıplarının önüne geçmek isterken iktidar partisinin milletvekillerinden ses çıkmıyor” diyerek bazı konularda hep önlerine engel çıkartıldığını savundu.

Antakya merkezdeki yolların içme suyu şebeke çalışmaları sonrasında asfaltlanacağını da belirten Lütfü Savaş, Expo’ya kadar bu çalışmaları tamamlayacaklarını söyledi.

"Günlük izolasyon için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırım"

Programın sonunda koronavirüs ile mücadelenin kararlılıkla yürütülmesini önemle belirten ve Hatay için 15 günlük izolasyonun şart olduğunu bir kez daha tekrar eden Lütfü Savaş, izolasyon şartlarının sağlanması için üzerine düşen en ufak bir sorumluluğu bile yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.