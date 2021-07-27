Hatay Belediye Başkanı Savaş: Suriyeliler kök saldıkça önce sahiplenip sonra bizi yönetmeye kalkacaklardır

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriye’den gelenlerin şehirdeki istihdam ve nüfus oranına yarattığı etkiyi RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

Sığınmacıların sayısı ile işsizlik artışını bağdaştıran Savaş “Gençlerimiz sigortalı asgari ücretle çalışırken yarı fiyatına veya üçte bir fiyatına sigortasız çalışmak zorunda kaldı. Hal böyle olunca geçim sıkıntısından boşanmalar arttı. Şu anda resmi kayıtlara göre 500 binin üzerinde Suriyeli var bizde. Kayıt dışı olanları da sayarsanız 550 ile 600 bin arası Suriyeli var. Her üç Hataylıya bir Suriyeli düşüyor. Türkiye’de son 11 yılda yüzde 49 çiftçi sayısı azalmış. Hatay’da son dokuz yılda yüzde 69 düşmüş. Bu çiftçiler son dokuz yılda yerleri Suriyeliler tarafından doldurulan insanlardır. Bu insanlar şehre geçiyor. Şehirde iş bulmak istiyor. İşsizlik artıyor” ifadelerini kullandı.

"İhracatta 10 yıl geriye döndük"

Savaş, Hatay’ın lojistik sektörünün olumsuz etkilendiğini “Hatay’ın lojistik sektörü Türkiye’de ikinci sıradaydı. Birinci İstanbul, ikinci Hatay’dı. Her tır filosunda 50 araç vardı ve bunlar yüzde 80 kapasiteyle çalışırdı. Şu anda her filomuzda 20 tır var ve bunlar yüzde 30 kapasiteyle çalışmak zorunda kalıyor. Suriye meselesi çıkmadan önce Basra Körfezi’ne kadar Ortadoğu’da 14 ayrı devletle ticaret yapardık. Suriye’den geçiş yapan tır ve kamyon sayımız günde 250 civarındaydı. Bu yılda 110 bin ediyordu. Şimdi 25 günde bir Ro-Ro seferiyle Basra Körfezi’ne 100 tane konteyner gönderebiliyoruz. Gönderdikten sonra boşaltılması ve başka sebeplerle sebze ve meyvenin bir kısmı yolda telef oluyor. 2019’un ilk 11 ayındaki ihracatımız bizim 2011 yılındaki ihracatımıza döndü, 10 yıl gerideyiz ihracatta” diye belirtti.

"Reyhanlı’da Suriye’den gelip ‘muhtar olacağım’ diyenler vardı"

Savaş, ilerleyen yıllarda artan nüfusun Hatay’da seçimlere etki edeceğini söyledi:

“Reyhanlı’da 80 bin bizim kendi insanımız var ama şu anda 230 bin nüfusu var. Antakya’da ve Altınözü’nde de çok varlar. Yayladağ’da şu anda çok ciddi bir rekabete girerler. Şu anda bizim elimizden alma imkanları yok ama 12 yıl sonra Suriye’den gelen misafirin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu görebilirsiniz. Seçimde 100 bin kişi Suriyeli hiç tanımadıkları belediye başkanı ve muhtarlar için oy kullandı. Reyhanlı’da Suriye’den gelip ‘Muhtar olacağım’ diyen arkadaşlar vardı. Kök saldıkça önce sahiplenip sonra bizi yönetmeye kalkacaklardır.”