Hatay Barosu Başkanı: İdam tartışması ne zaman gündeme gelse bilin ki arkasından seçim geliyor

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı idam tartışmalarına ilişkin, “Ne zaman bu konu gündeme gelse bilin ki arkasından seçim geliyor” yorumunu yaptı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, “İdam meselesi Türkiye’nin gündemine her geldiğinde bilin ki iki yüzlü bir politika vardır” diyen Dönmez, “Biz Avrupa Birliği müktesebatını kabul etmiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yetkisini kabul etmiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu tartışma bizim için çok sığ bir tartışma olur. Ne zaman bu konu gündeme gelse bilin ki arkasından seçim geliyor. Bu tartışmaları açanlar idamın gelmeyeceğini gayet iyi biliyorlar.” dedi.

Dönmez, “Önceki gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanını ağırlıyorlar onlara insan haklarından, temel hürriyetlerden bahsediyorlar. Ama arkasından meclis başkanı ülkeye idam gelsin diyor. Bunların hukuk devletiyle alakası yok biz idam sorununu yıllar önce çözmüş bir devletiz” ifadelerini kullandı.

Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durumda o sözleşmeden vazgeçmemiz lazım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu sözleşmeye çekince koymayı bile kabul etmiyor. Dolayısıyla bunun bir yaptırımı var. Türkiye o yaptırımı göze alamaz. Bu sözleşmeyi ilga etmekten dahi çekinir diyor sözleşme. Sizin hiçbir maddeye çekince koymanıza izin vermiyor.

Zaten yıllarca Türkiye idam cezalarından çok çekti. Türkiye’de başka dert kalmayınca, ekonomi, sağlık çökünce, ülke içince muhalefet veya fazla kaygılar artınca hemen idam cezası gündem oluyor. Bunun geçme şansı değil, meclis önüne gelme şansı dahi yok.”