Hatay Barosu Başkanı Dönmez: İl Emniyet Müdürü görevden alınmalı, polisler görevden alınıp tutuklanmalı

Polisler tarafından yemek yediği restoranda gözaltına alınarak sonrasında serbest bırakılan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, düzenlediği basın toplantısıyla yaşadıklarını anlattı.

Sözcü gazetesinde açıklamaları yer alan Ekrem Dönmez, olayı, "Polis kıyafetiyle mekân basıp insan kaçırıldığı olaylar yaşadık" şeklinde anlattı.

Hatay Adliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Dönmez, "Polisin polis olduğunu vatandaşa nazik bir dille beyan etmesi gerekiyor. Kapalı mekânlarda yazılı emrin vatandaşa bildirilmesi gerekiyor. Bu bir zorunluluktur" dedi.

"İl Emniyet Müdürü, suç işleyen kamu görevlilerini korudu"

Baro Başkanı Dönmez, Hatay İl Emniyet Müdürü ile yaptığı konuşmayı da anlattı:

"İl Emniyet Müdürü, suç işleyen kamu görevlilerini korudu. Onların suç işleyen tavrına sahip çıktı. Bu yüzden İl Emniyet Müdürünün görevden alınması gerekiyor. O polisler hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan soruşturma başlatılması, açığa alındıktan sonra tutuklanmaları gerekiyor."

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Dönmez'e destek olmuştu.