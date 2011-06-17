-HATAY ANGELINA JOLIE'Yİ BEKLİYOR HATAY (A.A) - 17.06.2011 - BM İyi Niyet Elçisi ve ünlü film yıldızı Angelina Jolie'nin Hatay'da ziyaret edeceği ilk durak olan Altınözü'nde Jolie için yapılan hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türk Kızılayı tarafından Altınözü'nde kurulan çadırkentte Jolie'nin gelmesine birkaç saat kala güvenlik tedbirleri alınıyor. Çadırkentin kurulduğu Tekel binasının ön duvarına Jolie için hazırlanan ve üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak "Dünyanın İyilik Meleği Hoşgeldin/Goodness Angel Of The World Wellcome" yazılı dev bir pankart asıldı. Bu arada çadırkentin içindeki bir grup Suriyeli çeşitli sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı ve mevcut yönetimi protesto ediyor. Protestocular ellerinde "Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürler", "Çocukların öldürülmesini ve camilerin yıkılmasını durdurun", "Merci Sarkozy" yazılı pankartlar taşıyarak "Yaşasın özgürlük" ve "Esad'ı indireceğiz" sloganları atıyorlar. Öte yandan basın mensuplarının çadırkente girmesine de izin verilmezken, çadırkent dışında bekleyen gazeteciler de Angelina Jolie'nin gelişi için hazırlıklarını sürdürüyorlar.