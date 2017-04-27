Hatay 2017 referandum sonucu

Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nu kaldırarak Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ referandumda yüzde 48,6’ya karşı yüzde 52,4’le kabul edildi. 14 Şubat 2017’de referanduma ilişkin bir yayımladığı genelgede mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçersiz sayılacağını duyuran YSK’nın 16 Nisan’da oy verme işleminin sürdüğü sırada bu kurallardan vazgeçmesi tartışma yarattı. YSK ve Danıştay’a yaptığı başvurular reddeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmeye hazırlanırken resmi sonuçlar bugün (XX Nisan 2017) açıklandı. Buna göre, 81 ilden 33’ünde ‘Hayır’ oyu önde çıktı. Büyükşehir statüsündeki 30 ilin 17’sinde de ‘Hayır’ oyu önde çıktı.

Hatay’da yüzde XX oranında evet oyu çıkarken, ‘evet’ oyları yüzde XX oldu.

YSK’nın açıkladığı resmi sonuçlara göre il ve ilçe bazında Hataylı seçmenin referandumda kullandığı oylar şöyle: