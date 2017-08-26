Hatalı sürücüleri drone yakaladı, polis ceza yazdı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - MERSİN Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, drone ile havadan kontrol ettiği sürücülerden trafik ihlali yapanlara ceza yazdı.

Kurban Bayramı öncesi kontrolleri artıran trafik ekipleri, merkez Mezitli İlçesin\'de bulunan Tece ve Tömük mahallelerinde denetim yaptı. Karada radar ekipleri, havada ise drone ile denetim yapan polis, hatalı sürücüleri çevirdi. Ekipler radar araçları ile hız limitini aşan sürücüleri tespit ederken, drone ise emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve şerit ihlali yapan sürücüleri yakaladı.

Çevirme noktasında söz konusu araçları durduran polis ekipleri, kamera kayıtlarına yansıyan hataları sürücülere bildirip cezai işlem uyguladı. Özellikle bayram öncesi yoğunlaşan trafikte sürücülere daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, can ve mal kaybının yaşanmaması için kontrollerin her bölgede yoğunlulaştırılacağını söyledi. Sürücülere özellikle emniyet kemeri kullanmaları, yorgun ve uykusuzken araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunan polis, trafik güvenliğini sağlamak için bayram boyunca görev yapacak.



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