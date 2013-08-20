Hatalı parka 54, çekiciye 72 TL!

Emniyetin hatalı parka 54 TL ceza kesmesine karşılık, otoparka çekilen aracın sahibinden istenen 72 TL çekici ücreti tepki topluyor.

Aracın çekilen otoparkte beklemesi durumunda ise talep edilen ücrete bir de otopark ücreti dahil ediliyor.

Aracın otoparkta beklediği her saat ekstra para talep ediliyor. Tüketici dernekleri ise bu duruma tepki gösteriyor.



Habertürk'ün haberine göre, tüketicinin ödeme gücünün düşük olduğunu ve hatalı park cezasına eklenen 72 TL çekici ücretinin uçuk bir rakam olduğunu belirten Türkiye Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Vatandaş zaten zor koşullarda yaşıyor, bir de bu cezalarla baş etmek zorunda kalıyor, bu tüketiciyi cezalandırmaktır. Tüketiciyi hayatından bezdiriyorlar" dedi.