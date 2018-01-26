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Hatalı dönen kamyonete ambulans çarptı: 1 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, hasta taşıyan ambulansın, hatalı 'U' dönüşü yapan kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

26 Ocak 2018 16:20

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde, hasta taşıyan ambulansın, hatalı \'U\' dönüşü yapan kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Alaşehir Sanayi Sitesi yakınları çevreyolunda meydana geldi. Alaşehir Devlet Hastanesi\'nden aldığı hastayı, Salihli Devlet Hastanesi\'ne götürmek üzere yola çıkan Murat Yaralı\'nın yönetimindeki 45 DV 850 plakalı ambulans, hatalı \'U\' dönüşü yapan Mehmet Söğüt yönetimindeki 45 KB 6436 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hasta, yara almadan kurtuldu. Kazada kamyonette blunan Mehmet Esen hafif yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan bir ambulansla, Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan ambulanstaki hasta da başka bir ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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