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Hatalı bağlanan doğalgaz 4 can aldı

İGDAŞ ekipleri, facianın projede bulunmayan doğalgaz bağlantısından kaynaklı olduğunu söyledi

05 Ocak 2016 10:46

İstanbul’da bağlantısı hatalı şekilde yapılan şofben yüzünden bir anne ve üç çocuğu hayatını kaybetti. İGDAŞ ekipleri, facianın projede bulunmayan bağlantı ve havalandırma menfezinin olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Milliyet’ten Seray Yalçın’ın haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir evde, doğalgaz şofben bağlantısının hatalı şekilde yapılması bir ailenin sonu oldu. Şofbenden sızan karbonmonoksit gazının zehirlediği anne Hediye Üzüm  ile çocukları 9 yaşındaki Baran, 6 yaşındaki Rojhad ve 4 yaşındaki Zeynep, hayatlarını kaybetti.

Baba Salih Üzüm, akşam saatlerinde çocuklarıyla evde bulunan eşini telefonla aradı. Uzun aramalara rağmen cevap alamayan Üzüm, Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi’ndeki apartmanın Bodrum katındaki evine gitti. İçeri giren Salih Üzüm, eşi Hediye ile çocukları Baran, Rojhad ve Zeynep’i baygın halde buldu. Bağıran babanın sesini duyan komşu Çapan Albayrak, anne ve çocukların yerde hareketsiz yattığını görünce polisi aradı. Hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğu kurtarılamadı.Adli Tıp Kurumu’na götürülen anne ve 3 çocuğunun cenazeleri Batman’da toprağa verilecek. 

 

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