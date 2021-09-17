Hata payı yıllık yüzde 96 olan ve satışa çıkartılan Zafer Havalimanı'ndan uçmayan yolcular için 46 milyon euro garanti ödemesi yapıldı!

Yap işlet devret modeliyle 2012’de Kütahya'de hizmete giren Zafer Havalimanı’ndan uçmayan yolcular için toplam 46 milyon euro garanti ödemesi yapıldı.

Açıldığı 2012 yılından bu yana tutturamadığı garanti ödemeleriyle gündemde olan Zafer Havalimanı, 2021 yılının ilk 8 ayında da şaşırtmadı. Havalimanını ocak-ağustos döneminde 4 bin 255 iç hat, bin 470 dış hat yolcusu ziyaret etti.



Havalimanına 2021 yılının ilk 8 ayı için 878 bin 488 yolcu garantisi verilmişti. Hata payı yüzde 99 oldu. Bu yılın sadece 8 ayı için devletin kasasından 4 milyon 650 bin 822 euro daha çıkacak.



Zafer Havalimanı'nın müteahhidi ve işletmecisi IC İçtaş firması, zarar ettirdiğini belirterek ağustosta havalimanını satışa çıkarmıştı.

"Soygun belgesi"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AKP'nin Zafer Havalimanı'ndaki Yap-İşlet-Devret modeli, soygun belgesi" dedi. 2012'den bu yana yıllık ortalama sapması yüzde 96 olan havalimanından uçmayan yolcular için toplam 46 milyon euro garanti ödemesi yapıldı.

Devlet 2044'e kadar zararı ödeyecek

Havalimanını işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 euro, dış hatlarda 10 euro ödeniyor. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044'e kadar para çıkacak.