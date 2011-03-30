Hastasının annesi arayınca adaylıktan çekildi

T24- CHP’nin Antalya’dan milletvekili aday adayı gösterdiği organ nakli uzmanı Prof. Dr. Alper Demirbaş adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı.



Medical Park Antalya Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alper Demirbaş, CHP eski Genel Başkan Deniz Baykal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’den gelen üçlü teklifle aday adayı olduğu CHP Antalya milletvekiliğinden vazgeçtiğini söyledi.

İl binasında düzenlediği basın toplantısında Prof. Dr. Demirbaş, geçen yıl tamamını kendisinin gerçekleştirdiği 544 organ nakli yaptığını ve bu sayının dünyada birden fazla cerrahla çalışan herhangi bir merkezin ulaşamadığı bir rakam olduğunu belirtti.

Vatan gazetesinin haberine göre aynı çalışma temposunun bu yıl da devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, ”Sadece ameliyat yapmak değil. Bu hastaların sorumluluklarını da aldım. Perşembe günü CHP’den aday adaylığı başvurusu yaptım.”

Aday adaylığı duyulduktan itibaren 650’nin üzerinde telefon, yüzlerce mesaj aldığını kaydeden Prof. Dr. Alper Demirbaş şöyle devam etti, “Son 5 gün hayatımın en zor 5 günü oldu. Evlenirken ya da iş değiştirirken bu kadar baskı altında kalmadım. 1 ay önce böbrek nakli yaptığım 1 yaşındaki Civan’ın annesi bana ’Siz şimdi gidiyorsunuz, benim çocuğum ölecek mi’ dedi.

Bu gözlerimi yaşarttı. Ben o 1 yaşındaki Civan’ın emanetini açıkçası elimin tersiyle itip, Ankara’ya gidip başka bir şey yapamam” diye konuştu. “Israrlı baskılar karşısında CHP aday adaylığından çekiliyorum” diyen Prof. Dr. Demirbaş, kendisini ameliyat için bekleyen 20 hastası olduğunu söyledi.