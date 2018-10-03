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HASTASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DOKTORUNUN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

03 Ekim 2018 14:57


 
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA
Bahçelievler\'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Hacıosman\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerinin ardından kızına teslim edildi. Cenazenin Küçükçekmece\'deki gasilhaneye götürüldüğü öğrenilirken, Hacıosman\'ın cenazesi, ikindi vakti Bahçelievler Mehmet Ülker Camii\'ndeki cenaze töreninin ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı\'na defnedilecek.
 
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze aracının çıkışı
-Doktorun kızının araçtan inişi ve yakınlarıyla konuşması
-Araca binmesi
-Aracın ayrılışı
-Genel ve detaylar
 

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