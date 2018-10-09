HASTASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DOKTORUN FOTOĞRAFIYLA YÜRÜDÜLER

* Doktorlar \"sağlıkta şiddet\"e karşı yürüdü

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de bir araya gelen bir grup doktor, sağlıkta şiddete karşı protesto gösterisi yaptı. Grup, geçtiğimiz günlerde hastası tarafından silahla vurularak öldürülen Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman\'ın görev yaptığı özel hastaneye kadar yürüdü, okunan bildirinin ardından hastane önüne karanfil bırakıldı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Acil Servis önünde toplanan İstanbul Tabip Odası\'na bağlı çok sayıda doktor son yıllarda giderek artan sağlıkta şiddete dikkat çekmek, geçtiğimiz hafta hastası tarafından öldürülen psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman anmak ve TTB tarafından hazırlanan Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı\'nın yasalaşmasını sağlamak için protesto yürüyüşü düzenledi.

Beyaz önlüklerini giyen ve ellerindeki karanfillerle bir araya gelen doktorlar ve sağlık çalışanları öldürülen Dr. Fikret Hacıosman\'ın çalıştığı özel hastaneye yürüdü. Pankart ve dövizler taşıyan sağlık çalışanları \" Sağlıkta Şiddet İstemiyoruz\" ve \"Yaşatırken Ölmek İstemiyoruz\" şeklinde sloganlar attı. Dr. Hacıosman\'ın görev yaptığı hastane önünde toplanan sağlık çalışanları burada saygı duruşunda bulundu ardından basın açıklaması yaptı.Türk Tabipler Birliği adına hazırlanan ortak bildiriyi okuyan Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu,şunları söyledi: \" Artık yeter sağlıkta şiddet yasasını istiyoruz. Hemen şimdi. Sabah işe gitmek için evden çıkıp işyerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından öldürülmeyi kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarında şiddetin kanıksanmasını, normalleştirilmesini kabul etmiyoruz. Sağlığı korumak, hayat vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında öldürülmesini kabul etmiyoruz. Bu süreci hazırlayan nedenleri biz biliyoruz. 2003\'te sağlıkta dönüşüm programı ilk uygulanmaya başladığı zamandan bu yana söylüyoruz. Bu program piyasa odaklı bir programdır. Bu program sağlık hizmetini metaya, hastaya müşteri olarak yaklaşmaktadır. Bu programda nitelik değil nicelik esastır. Bütün bunlar hekim ile hastasını karşı karşıya getirir. Çok üzülerek söylüyoruz ki yine biz haklı çıktık. Soruyoruz sağlıkta şiddeti önlemek teklifimizi dikkate almak ve sağlıkta şiddet yasasını çıkarmak için daha kaç hekimin ölmesini bekliyorsunuz. Biz hekimler buna tahammül etmeyeceğiz bunu kabul etmeyeceğiz. Sağlıkta şiddet yasasının hemen şimdi çıkarılmasını istiyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak bugünden itibaren sağlıkta şiddete karşı eylem programını başlatıyoruz. Bu doğrultuda 10 Ekim 2018 gününden başlamak üzere 7 gün sürecek \'sağlıkta şiddet yasamı istiyorum\' temalı nöbet eylemlerini başlatıyoruz. Tüm Türkiye çapında kentlerin bilinen alanlarında, parklarında 18. 00 -20. 00 saatleri arasında en geniş katılımlı bu nöbet eylemlerini gerçekleştireceğiz\" denildi. Okunan bildirinin ardından hastane önüne karanfil bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

yürüyüşten görüntüler

Pankart ve dövizlerden görüntü

Atılan sloganlardan görüntü

Hastane önüne gelinmesi

Basın açıklaması ve bildirinin okunması

Karanfil bırakılması

Diğer detaylar