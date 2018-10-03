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Hastası tarafından öldürülen doktor  son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor

03 Ekim 2018 18:59

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER\'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor. Hacıosman\'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii\'ne getirildi. 

(FOTOĞRAF)


 

 

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