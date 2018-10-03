T24 LogoT24 Logo
Gündem

HASTASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA  Hastası tarafından uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr

03 Ekim 2018 20:25

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA 
Hastası tarafından uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman son yolculuğuna uğurlandı. Hacıosman\'ın cenaze namazı Bahçelievler Mehmet Ülker Cami\'nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze namazı öncesi Hacıosman\'ın eşi Mutlu Esentürk Hacıosman ve kızı Beril Zeynep Hacıosman taziyeleri kabul etti. 
Cenaze törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastane çalışanları, doktorlar, İstanbul Tabip Odası üyeleri ve Hacıosman\'ın yakıları katıldı. Cenazeye katılanların bazılarının doktor önlüğü giydiği görülürken, bazılarının boynunda stetoskop olduğu görüldü. 
Hacıosman, kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Yeni Kanarya Mezarlığı\'na defnedildi. 

Görüntü Dökümü:
------------------
- Camiden görüntüler
- Cenazeye katılanların görüntüsü
- Ağlayanların görüntüsü
- Kızı Beril Zeynep Hacıosman\'ın görüntüsü (kızıl saçlı)
- Eşi Mutlu Esentürk Hacıosman\'ın görüntüsü (siyah beyaz çizgili bluzlu)
- Detaylar 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Gülseli KENARLI Kamera Güven USTAYılmaz BEZGİNDHA  HastasıRuhSinir Hastalıkları Uzmanı Dr Fikret HacıosmanHacıosmanBahçelievler MehmetCamiCenazeMutlu Esentürk HacıosmanBeril Zeynep HacıosmanBahçelievler Belediye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24