Hastanın akciğerinde ağaç büyümüş!

Habere göre tümör ve kan ifrazatı gibi akciğer kanseri bulguları taşıyan hastadan alınan doku örneğinde, ladin ağacı bulgularına rastlandı. Uzmanların yaptığı inceleme sonucunda, daha önce akciğerinin sağ-alt kısmında kanser teşhisi konulan hastanın akciğerindeki şişliğin ladin ağacı fidanının büyümesi kaynaklı olduğu saptandı. Ardından yapılan ameliyatla, fidan yerinden çıkarıldı.Ameliyatı yapan Udmurtiya onkoloji hastanesi doktoru Vladimir Kamaşev, akciğerde 6 santimetrelik bir yabancı nesnenin nasıl bulunabileceğine akıl erdiremediğini belirtti. Kaşayev, bu bitkinin yeşil renkte olmasını ise hayretle karşılayarak, hangi ışık kaynağından yararlanarak klorofil ürettiğini izah edemediğini söyledi.Bitkinin tohum olarak solunum yoluna düştüğünü ve akciğerin içerisinde büyüdüğünü kaydeden doktor Kamaşev, bu büyüklükte bir nesnenin gırtlaktan geçerek akciğere ulaşma olasılığının olmadığını, aksi halde boğulmaya neden olabileceğini ifade etti.Doktor, "sıra dışı" hastanın taburcu edildiğini ve hiçbir hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.