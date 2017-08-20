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Hastaneye kaldırılan mahkum Kaçmaz, yaşamını yitirdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da cezaevinde koğuş tuvaletinde kendini asarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki Hamza Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi

20 Ağustos 2017 18:49

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da cezaevinde koğuş tuvaletinde kendini asarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki Hamza Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
Antalya\'da madde bağımlısı olan ve denetimli serbestlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hamza Kaçmaz, kaldığı Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu tuvaletinde geçen salı günü kendini çamaşır ipiyle astığı iddiasıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. 5 gündür tedavi gören Hamza Kaçmaz, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden sabah saatlerinde alınan Kaçmaz\'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Kaçmaz\'ın ölüm nedeni otopside belirlenecek.
Oğlu Kaçmaz\'ın intihar etmediğini iddia eden Kifayet Kaçmaz, \"Oğlumun infaz koruma memurları tarafından dövüldüğünü duyduk. Üstelik bize bu bilgiyi ulaştıran başka bir mahkûmu da dövüp hücreye kapatmışlar. Kendilerinden şikayetçiyiz\" dedi.

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