Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan iyi haber

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Kadir İnanır, geçen 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.

Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, gözünde pıhtı atması tespit edilmiş, yoğun bakıma alınmıştı. Bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.

22 Kasım'da uyandırıldı

Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın ertesi gün aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alındı. Uyutulan İnanır, 22 Kasım'da ise uyandırıldı.

Tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutulan İnanır, sağlık durumu iyiye gitmesiyle özel odaya alındı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası fizyoterapi ve yürüme egzersizleri yapan İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tedavisi tamamlanan İnanır'ın yarın taburcu edileceği öğrenildi. (DHA)