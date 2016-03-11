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Hastaneye getirilen mahkûm, silahlı bir kişi tarafından kaçırıldı

Jandarma ve polis, kaçan kişileri yakalamak için operasyon başlattı

11 Mart 2016 18:10

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen bir mahkûm, silahlı kişi tarafından kaçırıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, olay saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Hastaneye getirilen Hünkâr Karataş adlı mahkûm,  ağız ve diş sağlığı polikliniğinden çıkarılırken 2 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Silahlı olduğu belirtilen 2 kişiden biri, jandarma tarafından vuruldu. Hastaneye getirilen mahkûm ile diğer kişi kaçtı. Jandarma ve polis, kaçan kişileri yakalamak için operasyon başlattı.

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