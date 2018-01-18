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Hastanenin istinat duvarı çöktü 

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas İlçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası zemini yumuşayan devlet hastanesinin istinat duvarı yıkıldı

18 Ocak 2018 00:00

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas İlçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası zemini yumuşayan devlet hastanesinin istinat duvarı yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Akkent Mahallesi\'ndeki 75\'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi\'nin hastane personeli tarafından kullanılan otopark bölümünde yağmur nedeniyle gevşeyen zemin nedeniyle istinat duvarı yıkıldı. Olayın ardından Milas Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Tokat, 75\'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Tarık Çubukçuoğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri yıkılan duvarın bulunduğu bölgeye gelerek inceleme yaptı. Yetkililer yaptıkları incelemelerin ardından mevcut duvarın tamamen yıkılarak yerine yenisinin yapılmasına karar verdi. 

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