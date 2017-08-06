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Hastanenin güvenlik müdürü 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan tutuklandı

Tekirdağ Devlet Hastanesi'nin özel güvenlik müdürü Göksel E., tutuklandı

06 Ağustos 2017 02:21

Tekirdağ Devlet Hastanesi'nin özel güvenlik müdürü olarak görev yapan 37 yaşındaki Göksel E., komşusunun 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmakmtan tutuklandı.

Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu, ailesine komşuları olan Göksel E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde taşeron firmanın özel güvenlik müdürü olarak görev yapan Göksel E.'yi işyerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göksel E., savcılıkta suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Göksel E., küçük yaştaki çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göksel E.'nin, daha önce kentte eski bir milletvekilinin danışmanlığını yaptığı öğrenildi. (DHA)

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