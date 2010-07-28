-HASTANENİN BİLGİSAYAR SİSTEMİ ÇÖKERTİLDİ İZMİR (A.A) - 28.07.2010 - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 1993 yılından bu yana kullanılan Hastane Bilgi Sistemi'nin, dün saat 19.20'den itibaren kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yazılım sisteminin ''Bomba'' tabir edilen virüs programıyla çökertildiğini savunan DEÜ Rektörlüğü, daha önce sistemin bakımını üstlenen firma yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Uzmanlar sorunun giderilmesi için çalışma başlatırken, DEÜ Rektörlüğü, yazılımın bakım çalışmaları için istihdam edilen ve daha sonra kurduğu şirketle işi üstlenen S.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Sistemin bakım ve onarımı amacıyla yapılan ihalelerde rekabet koşullarının oluşturulması amacıyla 2009 yılının Kasım ayından itibaren, 1993 yılında kurulan sistemin yerine yeni bir sistemin kurulması için çalışmalara başlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''1993 yılından bu yana hastanemizde kullanılan ancak Türkiye'de bilinmeyen yazılımın bakımı, bu konuda istihdam edilen S.A'nın daha sonra kurduğu şirket tarafından yapılmaktaydı. Rekabet ortamın sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalar nedeniyle şirket ile yapılan sözleşme 31 Aralık 2009 tarihinde sona erdirildi. Kazanç kaybı oluşacağı endişesiyle bu durumdan rahatsız olan S.A, hastanemizle olan sözleşme süresinin sonunda ve çeşitli tarihlerde sistemin çalışmasını durduracak ve sisteme zarar verecek düzenekleri hastane bilgi sistemine yerleştirmiştir.'' S.A'nın sisteme zarar verme konusundaki amacını, DEÜ Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda, dönemin Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve başhekim yardımcılarının katıldığı toplantıda dile getirdiği, bu konuda ses kaydının da olduğu öne sürüldü. Ayrıca sistemi durduracak, verileri rastgele üretilen verilerle değiştirecek düzeneklerin de teknik elemanlarca Mayıs ve Nisan aylarında tespit edildiği kaydedildi. Suç duyurusunda S.A'nın, ''Kamu hizmeti ve halk sağlığı ile ilgili verilen çok önemli bir hizmeti sabote ederek kamu kurumu olan üniversite hastanesinin faaliyetini engelleme suçunu işlediği'' öne sürüldü.