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Hastanenin asansörleri kapatıldı, hastalar çarşafla taşındı!

Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi’nde asansörün 2. kattan düşmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı

05 Eylül 2015 15:19

Adana'da Makine Mühendisleri Odası teknik heyetinin yetersiz raporu verdiği Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi yerleşkesindeki Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Diyaliz Merkezi'nin asansörleri kullanıma kapatılınca, 2'nci kattaki servise hastalar çarşafla taşındı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Adana Merkez Seyhan ilçesindeki Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi’nde 12 Ekim’de 2. kattan düşen asansördeki 6 kişi yaralanmış, aynı hastanenin Göğüs Hastalıkları Servisi’nde tedavi olan KOAH hastası 58 yaşındaki Mehmet Avan ise 2’nci kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirmişti. Peş peşe yaşanan asansör kazalarının ardından, Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nden uzmanlar, hastanedeki asansörleri incelemeye aldı.

 

Ana binadaki çalışıyor



Teknik inceleme sonrasında yerleşke içerisinde bulunan ancak Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet veren Diyaliz Merkezi’nin asansörlerinin kullanılamaz olduğu saptandı. Heyetin ’kullanılamaz’ raporu verdiği asansör, 31 Ağustos ’ta kilitlenerek devre dışı bırakıldı. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi’nin ana binasındaki asansörler ise bakımdan geçirilip, kullanıma uygun hale getirildi.

Vatandaşlar tepkili

Asansörleri kullanılamayan merkeze gelen diyaliz hastaları, 2’nci kattaki servise merdivenden çıkmak zorunda kaldı. Yürüyemeyecek durumda olan ve merkeze ambulansla getirilen hastalar ise sedyeden görevliler ve vatandaşlar tarafından alınıp, çarşafla taşındı. Merdivenlerden çekiştire çekiştire çıkartılan hastaları görenler de tepki gösterdi.

Diyaliz merkezindeki asansör sıkıntısını görüntülemek isteyen gazeteciler de özel güvenlik elemanlarının engeliyle karşılaştı. Kameraları kapatmaya çalışıp, görüntü çekilmesini engellemek isteyen özel güvenlik görevlilerine vatandaşlar tepki gösterdi.
Yetkililer, asansörlerin gerekli bakımının yapıldığını çalışmaların ardından en kısa zamanda tekrar hizmete açılacağını ifade etti.

 

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