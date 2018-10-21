Hastanenin 10'uncu katından aşağı atlayan kişi öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, hastanenin 10\'uncu katında bulunan kafeteryasına çıkan Mehmet Yordan (67), sipariş verdikten sonra kafeteryanın camından aşağı atlayarak intihar etti.

Fırat Üniversitesi Hastanesinin 10\'uncu katındaki kafeteryasına çıkarak sipariş veren Mehmet Yordan, henüz bilinmeyen nedenle kafeteryanın camına çıkarak aşağı atladı. 10\'uncu kattan zemine düşen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Yordan\'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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