"Hastanelerin yüzde 54'ü isteğe bağlı kürtaj hizmeti vermiyor"

"Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri Araştırması 2020" raporuna göre, isteğe bağlı kürtaj hizmeti vermeyen hastanelerin sayısı yüzde 54'e yükseldi. Yalnızca tıbbi zorunluluk halinde kürtaj hizmeti sağlayan hastane sayısı 2016'da yüzde 78 olarak kaydedilirken, bu oran 2020'de yüzde 14'e düştü.

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü araştırmada 518 kamu hastanesinin kürtaj hizmeti incelendi. Sonuçlar 2016 yılı ile karşılaştırıldığında kürtaj hizmeti sağlayan hastane sayısında ciddi bir düşüş yaşandığı görüldü. 2016 yılında yapılan aynı araştırmaya göre isteğe bağlı kürtaj hizmeti vermeyen hastane sayısı yüzde 12 iken, 2020’de bu oran yüzde 54’e yükseldi.

Araştırma kapsamındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü bulunan kamu hastanelerinin yalnızca yüzde 3’ünde isteğe bağlı kürtaj hizmeti verildiği belirlendi. Raporda, hastanelerin yüzde 5’inde kürtaj hizmeti "isteğe bağlı şartlı bir şekilde" sağlandığı, yüzde 54’ünde ise isteğe bağlı yapılmadığı ifade edildi.

56 ilde kürtaj hizmeti veren hastane yok

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan ve MHRS'ye göre Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü bulunan 504 kamu hastanesi ve 14 şehir hastanesi olmak üzere toplam 518 hastane ile iletişime geçilerek gizli müşteri telefon anketi uygulanan araştırmada, 223 hastaneye telefonlara cevap vermemesi nedeniyle ulaşılamadığı bildirildi.

Araştırmaya göre; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 56 ilde isteğe bağlı kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi bulunmuyor.