T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Hastanelerimiz borçtan batıyor'

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, “Piyasaya 1.2 milyar TL borcu olan üniversite hastanelerinin battığını” söyledi.

03 Nisan 2010 03:00

T24 - Samsun’da düzenlenen 5’inci Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin toplantısında konuşan Dernek Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, “Piyasaya 1.2 milyar TL borcu olan üniversite hastanelerinin battığını” söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in, Ankara’daki yoğun programı nedeniyle kente gelemediği bildirildi.

Toplantının açılışında konuşan Prof. Söylet, demokrasinin “lobicilik” demek olduğunu belirterek şunları kaydetti:


‘Dertli olduğumuzu anlasınlar’

“Biz tüm kesimlerle, üniversitelilere yakışır bir üslupla, çözümün parçası olmak için bir araya geldik. Bu çizgimizden hiç sapmadığımız için hiçbir bürokrat dostumuz da bizi kırmadı.
Onlar bizim misafirimiz olunca, derdimiz binse bir tanesini söyleyebiliyoruz, çünkü kırmak istemiyoruz. Ama, dertli olduğumuzu artık anlamaları gerekiyor. Biz bağıramayız, bir üniversiteyiz.”


‘1.2 milyar TL borç var’

Prof. Dr.  Söylet, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversite hastanelerinin piyasaya 1.2 milyar TL borcu var. Üniversite hastaneleri batıyor. Hangi üniversiteler bunlar? Yeni kurulanlar mı? Ülkemizin medarı iftiharı olan, kalitesinden kimsenin kuşkusunun olmadığı, hangimizin bir yakını hasta olsa götürdüğümüz, devletteki ya da siyasi erkin nasıl bir projesi varsa ortak yapmak için başvurduğu, güvendiğimiz, her şeyini teslim ettiğimiz ve iyi yönetildiğinden de en ufak bir kuşkumuzun olmadığı üniversite hastaneleri sıralamanın başında. Bu tersliği düzeltmek, bu feryadı duymak hepimize düşüyor. Çünkü, artık çok fazla sabredecek durum kalmadı.”


19 MAYIS REKTÖRÜ AKAN:

Fonksiyonumuz ‘özel’i aşıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, üniversite hastanelerinin devlet hastanesi ya da özel bir hastane gibi sadece hizmetten sorumlu olmadığına dikkat çekti. Prof. Akan, “Üniversiteye bir de tıp öğrencisini, öğretimi de eklememiz gerekiyor. Bütün bunlarla birlikte, ’Siz de buyurun bakın, özel hastane kendi binasını yapıyor, kendi üretiyor, kazanıyor, maaşını veriyor. Siz de üretin, kazanın’ denebilir. Ama, dendiğinde, bu öğretim, eğitim ve araştırma fonksiyonları da göz ardı edilmemelidir” diye konuştu. Akan, üniversite hastanelerinin bir kamu kurumu olduğunu belirterek, “Birçok işte altın standart formül vardır ama sağlıkta olabileceğini sanmıyorum. Nedeni de verilen hizmetin ölçülebilir olmamasıdır” dedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24