'Hastanelerimiz borçtan batıyor'

T24 - Samsun’da düzenlenen 5’inci Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin toplantısında konuşan Dernek Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, “Piyasaya 1.2 milyar TL borcu olan üniversite hastanelerinin battığını” söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in, Ankara’daki yoğun programı nedeniyle kente gelemediği bildirildi.



Toplantının açılışında konuşan Prof. Söylet, demokrasinin “lobicilik” demek olduğunu belirterek şunları kaydetti:





‘Dertli olduğumuzu anlasınlar’



“Biz tüm kesimlerle, üniversitelilere yakışır bir üslupla, çözümün parçası olmak için bir araya geldik. Bu çizgimizden hiç sapmadığımız için hiçbir bürokrat dostumuz da bizi kırmadı.

Onlar bizim misafirimiz olunca, derdimiz binse bir tanesini söyleyebiliyoruz, çünkü kırmak istemiyoruz. Ama, dertli olduğumuzu artık anlamaları gerekiyor. Biz bağıramayız, bir üniversiteyiz.”





‘1.2 milyar TL borç var’



Prof. Dr. Söylet, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Üniversite hastanelerinin piyasaya 1.2 milyar TL borcu var. Üniversite hastaneleri batıyor. Hangi üniversiteler bunlar? Yeni kurulanlar mı? Ülkemizin medarı iftiharı olan, kalitesinden kimsenin kuşkusunun olmadığı, hangimizin bir yakını hasta olsa götürdüğümüz, devletteki ya da siyasi erkin nasıl bir projesi varsa ortak yapmak için başvurduğu, güvendiğimiz, her şeyini teslim ettiğimiz ve iyi yönetildiğinden de en ufak bir kuşkumuzun olmadığı üniversite hastaneleri sıralamanın başında. Bu tersliği düzeltmek, bu feryadı duymak hepimize düşüyor. Çünkü, artık çok fazla sabredecek durum kalmadı.”





19 MAYIS REKTÖRÜ AKAN:



Fonksiyonumuz ‘özel’i aşıyor



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, üniversite hastanelerinin devlet hastanesi ya da özel bir hastane gibi sadece hizmetten sorumlu olmadığına dikkat çekti. Prof. Akan, “Üniversiteye bir de tıp öğrencisini, öğretimi de eklememiz gerekiyor. Bütün bunlarla birlikte, ’Siz de buyurun bakın, özel hastane kendi binasını yapıyor, kendi üretiyor, kazanıyor, maaşını veriyor. Siz de üretin, kazanın’ denebilir. Ama, dendiğinde, bu öğretim, eğitim ve araştırma fonksiyonları da göz ardı edilmemelidir” diye konuştu. Akan, üniversite hastanelerinin bir kamu kurumu olduğunu belirterek, “Birçok işte altın standart formül vardır ama sağlıkta olabileceğini sanmıyorum. Nedeni de verilen hizmetin ölçülebilir olmamasıdır” dedi.







