-Hastanelere hükümlü koğuşu ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Hükümlü ve tutukluların hastaneye sevk ve muayeneleriyle ilgili yeni kurallar getirildi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ceza infaz kurumlarının yönetim ve dış koruması, hükümlü ve tutukluların sevk ve nakilleri ile sağlık hizmetlerinin Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının işbirliğiyle düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere kamuoyunda ''üçlü protokol'' olarak bilinen protokol yenilendi. Açıklamada, uygulamaya 6 Ocak 2000'de başlanan ve 30 Ekim 2003'de değiştirilen protokolün geçen zaman içinde gerçekleştirilen kanun değişikliklerine uyum sağlanması ve yaşanan birtakım aksaklıkların giderilmesi için Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıkların ortak çalışmasıyla yeniden düzenlendiği belirtildi. Protokolün daha sonra çıkan mevzuata uygun hale getirildiği ifade edilen açıklamada, güncelliğini yitiren ve uygulanabilirliği kalmayan hükümlerin çıkarıldığı kaydedildi. Hastaneye sevklerin de mevcut mevzuata uygun olarak yeniden düzenlendiği dile getirilen açıklamada, ''Hastane hükümlü koğuşu ve servisi'' tanımı yapıldığı, hükümlü koğuşu bulunmayan hastanelerde tespit ve yeni hükümlü koğuşu yapılması için komisyon oluşturulduğu bildirildi. Açıklamada, yeni protokolün yürürlüğe girmesinden sonra üç ay içinde bütün hastanelerdeki hükümlü koğuşu ve servislerinin bu protokolde belirtilen şartlara uygun olup olmadığının tespit edileceği ve eksikliklerinin giderileceği anlatıldı. Hükümlü ve tutukluların muayenelerinde güvenliğin ve hasta mahremiyetinin sağlanması konusunda da yeni düzenlemeye gidildiği ifade edilen açıklamada, buna göre hastanelerde bu kişilerin muayenesinin muhafazalı odalarda yapılmasının kural haline getirildiği vurgulandı. Muayene sırasında muhafazalı odalara jandarmanın girmeyeceği belirtilen açıklamada, sadece tabinin güvenlik istemesi halinde jandarmanın içeriye gireceği kaydedildi. Açıklamada, muhafazalı odalar yapılıncaya kadar güvenlik gerekçesiyle jandarmanın muayene odasına girmesinin geçici madde olarak kabul edildiği bildirildi.