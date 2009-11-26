Hastanelerde domuz gribi nöbeti

T24- Sağlık Bakanlığı, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde domuz gribi salgını nedeniyle iş yükünün artacağı dikkate alınarak acillerde ve salgın için ayrılan birimlerde gerekli takviyelerin yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, Kurban Bayramı tatili ve domuz gribi salgını sürecindeki izinlerle ilgili bir genelge yayınladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Haziranda ''İnfluenza (H1N1) 2009'' pandemisini ilan ettiğini anımsatan Tosun, ülkede buna bağlı olarak hızlı bir artış gösteren vaka sayısı nedeniyle salgın süresince bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personelin izinlerinin düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Buna göre, salgın süresince sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi için ilgili mevzuatta belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile önceden programlanmış bilimsel toplantılar için verilecek izinler hariç, senelik izinler hizmeti aksatmayacak şekilde personel mevcudu ve iş yoğunluğu dikkate alınarak, bir plan dahilinde kullandırılacak. Zorunluluk olmadıkça mümkün mertebe izin kullandırılmayacak.

Ayrıca, Kurban Bayramı süresince yoğunluk ve iş yükünün artacağı göz önüne alınarak, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince acil sağlık hizmetleri ve acil servisler iş yükünü kaldırabilecek şekilde düzenlenerek gerekli takviyeler yapılacak.

Tosun, ayrıca, hastanelerin acil servis ünitelerine gelecek vakalara zamanında müdahale edilmesi, bakım ve tedavi hizmetlerinin etkin ve süratli bir biçimde yapılması amacıyla, acil servislerle birlikte diğer kliniklerde de sağlık insan gücü, tıbbi donanım, sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetlerinin 24 saat kesintisiz sunulması için planlama yapılarak önlemlerin alınması ve nöbet hizmetleri için takviye yapılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Tosun, bayram tatili süresince salgın için ayrılan polikliniklerde hizmetlerin kesintisiz ve aksaklığa yol açmadan sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını da istedi.