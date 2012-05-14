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Hastanelerde denetim avuç içi taramayla yapılacak

Temmuzdan itibaren hastanelere avuç içi damar izi kimlik doğrulama mekanizması kurulacak.

14 Mayıs 2012 07:01

Temmuzdan itibaren hastanelere avuç içi damar izi kimlik doğrulama mekanizması kurulacak. Böylece bir kişi hastaneye gitmediği halde gitmiş gibi işlem yapılamayacak

Milliyet'in haberine göre, SGK Başkanı Fatih Acar, kayıt dışı istihdamla mücadeleye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, 2008 ‘den bu yana 1 milyon 63 bin 189 kişiyi kayıt altına aldıklarını, 72 bin 102 iş yerini tescilli hale getirdiklerini belirtti.
 
Acar, meslek grupları için ”meslek kodları” geliştirerek, ücret yönünden kayıt dışılığın önüne geçmeyi hedeflediklerini belirterek, ”Doktorla hizmetli, mühendisle asgari ücretli işçinin aynı ücreti alamayacağını ortaya koyacağız. Yıl sonunda bir haftada emekli aylığı bağlayacak sistemi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Özel sektörde düşük maaşlı gösterilen çalışanları, kamudaki meslektaşlarıyla kıyaslayarak prim gelirlerini artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

 

Hastanelere kontrol

 

Acar, temmuz ayı itibariyle özel hastanelerden başlayarak, avuç içi damar izi kimlik doğrulama yöntemiyle kontrol mekanizması kuracaklarını söyledi. Acar, bu yolla bir kişi hastaneye gitmediği halde gitmiş gibi işlem yapılmasının önüne geçeceklerini söyledi. SGK’nın internet sitesinde 20 Mayıs’tan itibaren nerede hangi sağlık hizmeti alınacağının görülebileceğini anlatan Acar, özel hastaneler, buralarda çalışan doktorlar ve çalışma saatleri, hangi hastanede hangi tıbbi işlemin yapıldığı ve ilave ücretleriyle katılım paylarına ilişkin bilgilere yer vereceklerini bildirdi.

 

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