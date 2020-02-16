"Hastaneler İstanbul depremine hazır değil"

Uzmanlar İstanbul'da yüksek büyüklükte bir depremin kaçınılmaz olduğunu söylerken resmi rakamlar da olası bir depremde 45 ile 50 bin arasında binanın yıkılacağını öngörüyor. Öte yandan depremde milyonlarca kişinin ihtiyaç duyacağı İstanbul hastanelerinin içinde bulunduğu durum dikkati çekti. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna "Kamu hastaneleri dağılımında ise 15 devlet hastanesi, 25 eğitim araştırma hastanesi, 11 üniversite hastanesi, 4 adet de askeri hastane birimi gözüküyor. Büyük depremden sonra 21 seneyi boşa geçirmiş durumdayız. O kadar yılda bu binalar deprem güvenlikli hale getirilebilirdi. Ama yapılamadı" dedi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, hastanelerin depreme dayanıklı olup olmadığı gündeme geldi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna konuya ilişkin şunları söyledi: “İstanbul'da 52 kamu hastane binası var. 170-180 arasında özel hastane var. Yani toplamda 220-230 arasında hastane biliniyor. Kamu hastaneleri dağılımında ise 15 devlet hastanesi, 25 eğitim araştırma hastanesi, 11 üniversite hastanesi, 4 adet de askeri hastane birimi gözüküyor. Büyük depremden sonra 21 seneyi boşa geçirmiş durumdayız. O kadar yılda bu binalar deprem güvenlikli hale getirilebilirdi. Ama yapılamadı. ‘Zaman daralıyor, önlem alın” diye haykırıyoruz. Hatırlanacağı üzere 26 Eylül Silivri merkezli depremden sonra Çapa'daki bazı fakülte binaları boşaltıldı. Bunlar son 5.8'lik depremde hasar almış ve boşaltılmış değiller. 1999'dan bu yana aynı şekildeler.”

Hangi hastanelerin depreme dayanıklı olduğu bilinmiyor

İstanbul'daki kamu binalarını depreme karşı güvenli hale getirmek için İstanbul Valiliği bünyesinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi kuruldu. 2006'dan bu yana faaliyete geçirdiği İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) verilerine göre İstanbul'da 115 sağlık binasının depreme karşı güvenli hale getirildiğini söylüyor. Bu sayıya küçük birimler de dahil. Yine İSMEP verilerine göre 48 hastane binasının güçlendirildiği, 3'ünün ise yeniden yapımının devam ettiği görülüyor. İstanbul'da mevcutta hangi hastanelerin depreme hazır olduğu ve olası depremde güvenle gidileceklerin listesi ise bilinmiyor.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi (Fotoğraf: Sözcü)

Deprem anında hastaneye ulaşım

Suna “Afet öncesi hazırlıkların tamamlanması gerekir. Biz istediğimiz kadar şehir hastanesi yapalım hastaları oraya getiremezsek bir önemi yok. Deprem anında sahra hastanelerine ihtiyaç olacak. Şu anda Anadolu yakasında ve Avrupa'da iki yer tespit edilmiş durumda sahra hastanesi için. Bunların alt yapılarının hazırlanması lazım. 1999 depreminden sonra kentimize 562 adet acil ulaşım yolarlı tespit edilmişti. Ancak çoğunda İSPARK otoparkı var” dedi.

Haydarpaşa Numune (Fotoğraf: Sözcü)

Cerrahpaşa Hastanesi (Fotoğraf: Sözcü)