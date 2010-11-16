-HASTANELER ACEMİ KASAPLARLA DOLDU ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Yurt genelinde kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı. Günün ilk yarısına kadar Ankara'nın çeşitli hastanelerine, kurban kesimi sırasında yaralanan 293 kişi başvurdu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici aletlerle hafif şekilde yaralanan kişilerin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edildi. Konya, Kayseri, Kocaeli, Malatya ve Mersin'de 387 kişi, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 133 kişi, Kırıkkale, Van, Eskişehir, Kilis, Düzce ve Tekirdağ'da 267 kişi, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da 64 kişi, Bursa, Balıkesir, Yalova, Antalya, Isparta, Burdur, Gaziantep, Edirne, Kırklareli, Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Afyonkarahisar'da 673 kişi, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da 133 kişi, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Sakarya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Konya, Aksaray ve Karaman'da vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak kesiği vakası ile 944 kişi hastanelere müracaat etti.