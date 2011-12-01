T24 - Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Hayrettin Ertekin hastaneye kaldırıldı. Ertekin’in hastanede unutulunca kendi parasıyla taksi tutup Silivri Cezaevi’ne geri döndüğü iddia edildi



Hastaneden taksi tutup cezaevine geri döndü TBMM Genel Kurulu’nda, BDP’nin, KCK operasyonlarıyla ilgili araştırma önergesinin görüşülmesine dair önerisi kabul edilmedi. Önerge üzerine görüşmeler yapılırken ilginç diyaloglar yaşandı.



BDP’li Emine Ayna, “Böyle bir dava dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Hak ve özgürlük istemek ve bunun demokratik mücadelesini vermek suç sayılmıştır” dedi. AKP’li Ramazan Can ise yargının bağımsız olduğunu, işleyişle ilgili bir sorun olduğu düşünüldüğünde yine yargı kanallarına itiraz edilebileceğini söyledi. BDP’nin tutukluluklara yaptığı itirazı değerlendiren Can, “Kimsenin siyasetçi olması ya da belli makamda bulunması ona suç işleme imtiyazı sağlamaz” dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, tutukluluk süresinin uzun olduğunu ve bu süre içinde kanıt üretilmeye çalışıldığını ileri sürdü.



Tutuklama konusunda bir mahkeme kararını örnek gösteren Batum “Hayrettin Ertekin’in ifadesinde, ’Hastalanınca beni hastaneye götürdüler. Muayene işlerim bitince beni gelip almaları için oturup beklemeye başladım. Saatler geçtiği halde ses çıkmadı. Beni unutmuşlardı. Bir taksiyle Silivri’ye geldim. Taksi parasını da cebimden ödedim’ diyor. Hastanede unutulan Hayrettin Ertekin, taksi tutuyor, Silivri’ye gidiyor ve yargıçlar ’tutukluluğun devamına’ kararını veriyor. Gerekçe ise kaçma tehlikesinin geçmemiş olması” dedi.





Avukatlar yalanladı



Batum’un iddialarını yalanlayan Ertekin’in avukatı Lütfi İşbulan, “Süheyl Batum’un söyledikleri doğru değil. Ben kendisinin 50 aydan beri avukatıyım. Ailesi ile de görüşüyorum. Böyle bir olay yaşanmadı. Müvekkilim tansiyon ve kalp hastası. Sürekli hastaneye götürülüyor. Sadece 1 buçuk yıl önce hastaneye götürüldüğünde, muayene için uzun süre bekletiyorlar. Kendisi de beni unuttunuz mu diye bağırıyor. Ardından muayenesi yapılıp tekrar Jandarma tarafından Silivri Cezaevi’ne götürülüyor” dedi.



İşbulan, Cezaevi Yönetmeliği’ne göre tutuklu ve mahkumların para taşıyamayacağını ve dolayısıyla Ertekin’in öyle bir durumda taksi tutmasının imkansız olduğunu da ekledi. Diğer yandan şimdiye kadar Ergenekon davasını takip eden avukatlar da böyle bir olay hatırlamadıklarını söyledi.





Tahliyesi reddedilmişti



Birinci Ergenekon davasının 58 numaralı sanığı Hayrettin Ertekin, 22 Şubat 2008 tarihinde İstanbul’da gözaltına alındı ve tutuklandı. 51 yaşındaki Ertekin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı hükümete karşı isyan ettirmek, açıklanması yasak bilgileri temin’ iddaları ile yargılanıyor. İşadamı olan Hayrettin Ertekin’in tahliye talepleri reddedilmişti.





