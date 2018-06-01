T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hastaneden rapor almak isteyenleri dolandıran 2 kişi tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, hastaneden engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen vatandaşları, kendilerinin söz konusu rapor için iş takipçiliği yaptıklarını söyleyerek dolandıran M

01 Haziran 2018 21:47

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, hastaneden engelli sağlık kurulu raporu almak isteyen vatandaşları, kendilerinin söz konusu rapor için iş takipçiliği yaptıklarını söyleyerek dolandıran M.H. ve A.C.H., yakalanıp, tutuklandı.
İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi\'nden \'engelli sağlık kurulu raporu\' almak isteyen 6 kişiden, kendilerinin bu konuda iş takipçiliği yaptıklarını söyleyerek, 1000 ila 13 bin TL arasında para aldıkları tespit edilen M.H. ve A.C.H.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. M.H. ve A.C.H. düzenlenen operasyonla yakalanırken, her iki şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, birçok kişiye ait vekaletname ve sahte belgeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAEmniyeti Mali Suçlarla MücadeleMüdürlüğüBuca Seyfi Demirsoy Devlet HastanesiTLEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24